Республиканский слет животноводов прошел в Северо-Казахстанской области

26 августа в Северо-Казахстанской области прошел республиканский слет животноводов Dalasy Qazynaly Qyzyljar с участием министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева и акима СКО Кумара Аксакалова.

Слет животноводов страны продемонстрировал достижения фермерского движения и успешную реализацию ключевых государственных программ развития АПК.

Прошедший слет животноводов стал площадкой для обмена опытом, где можно воочию увидеть плоды работ наших животноводов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В рамках слета прошел семинар среди работников сельского хозяйства, участниками которого стали представители со всех областей страны и руководители крупнейших сельхозформирований.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Гости и участники праздника ознакомились с выставкой по животноводству, которую продолжил аукцион, и выставкой сельскохозяйственной техники. Также они посетили лучшие животноводческие и перерабатывающие предприятий региона, такие как завод по глубокой переработке зерна BioOperations, ТОО "Emc-agro", строящуюся птицефабрику "Северный бройлер", молочные фермы "Кызылжар-Сут", "Иван Зенченко" и "Дайындык".

Фото: пресс-служба акимата СКО

Сегодня в нашей области впервые прошел республиканский слет животноводов. Со всех уголков страны приехали фермеры, специалисты и ученые. Участники слета посмотрели, как развивается животноводство и какие современные технологии внедряют в новых агропредприятиях региона, – написал аким СКО Кумар Аксакалов на своей странице в соцсетях.

Фото: пресс-служба акимата СКО

По словам акима СКО, развитие сельского хозяйства невозможно рассматривать без существенного развития животноводства.