Республиканский слет животноводов прошел в Северо-Казахстанской области
Слет животноводов страны продемонстрировал достижения фермерского движения и успешную реализацию ключевых государственных программ развития АПК.
Прошедший слет животноводов стал площадкой для обмена опытом, где можно воочию увидеть плоды работ наших животноводов.
Фото: пресс-служба акимата СКО
В рамках слета прошел семинар среди работников сельского хозяйства, участниками которого стали представители со всех областей страны и руководители крупнейших сельхозформирований.
Фото: пресс-служба акимата СКО
Гости и участники праздника ознакомились с выставкой по животноводству, которую продолжил аукцион, и выставкой сельскохозяйственной техники. Также они посетили лучшие животноводческие и перерабатывающие предприятий региона, такие как завод по глубокой переработке зерна BioOperations, ТОО "Emc-agro", строящуюся птицефабрику "Северный бройлер", молочные фермы "Кызылжар-Сут", "Иван Зенченко" и "Дайындык".
Фото: пресс-служба акимата СКО
Сегодня в нашей области впервые прошел республиканский слет животноводов. Со всех уголков страны приехали фермеры, специалисты и ученые. Участники слета посмотрели, как развивается животноводство и какие современные технологии внедряют в новых агропредприятиях региона, – написал аким СКО Кумар Аксакалов на своей странице в соцсетях.
Фото: пресс-служба акимата СКО
По словам акима СКО, развитие сельского хозяйства невозможно рассматривать без существенного развития животноводства.
Североказахстанским аграриям есть чем поделиться со своими коллегами. Только в этом году в области реализуется 31 проект на 74 млрд тенге. В регионе построены 22 молочные фермы, продолжается строительство еще 17. До конца года запустим восемь молочных комплексов. Строим три птицефабрики. Введены откормплощадки, открываются овцефермы. Вот такие проекты можно реализовать во всех регионах. У нас есть наработанный опыт, определен механизм поддержки проектов. Данный слет стал полезной площадкой для обмена опытом и знаниями в сельском хозяйстве.Кумар Аксакалов