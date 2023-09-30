В городе Уральске прошел Республиканский слет школьников "Менің Отаным – Қазақстан"

В течение трех дней Западно-Казахстанская область встречала школьников со всех уголков Казахстана. В городе Уральске собрались участники республиканского слета туристских экспедиционных отрядов "Менің Отаным-Қазақстан".

Участники слета это школьники в возрасте 12-17 лет, победители областных этапов слета, а также городов Астана, Алматы и Шымкент. Главная цель Слета это - воспитание чувства патриотизма и гражданственности детей и молодежи, пропаганда здорового образа жизни путем активизации туристской деятельности экспедиционных отрядов.

180 юных туристов презентовали проекты в номинациях "Народные традиции, обычаи и искусство" и "Туризм-спорт, здоровье, отдых", показали свое спортивное мастерство на дистанциях "Туристская полоса препятствий" и "Скалалазание", а также исполнили туристские песни.

Фото: акимат ЗКО

Члены жюри из числа преподавателей высших учебных заведений, представители организаций культуры, педагоги организаций дополнительного образования отметили хорошую подготовку участников Слета. По итогам Республиканского финала Слета были определены 27 победителей по пяти номинациям, среди которых ребята Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Улытауской областей, городов Алматы, Астаны и Шымкент.

Фото: акимат ЗКО

На церемонии награждения победителей Слета в Доме искусств "Атамекен" участников приветствовали заместитель акима ЗКО Нарымбетов Б.Х., директор республиканского учебно-методического центра дополнительного образования Министерства просвещения РК Шер Р.П., заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Тарасенко Е.И., директор департамента развития туристских продуктов АО "Национальная компания "Kazakh Tourism" Триспаева М.О., генерал-майор, обладатель звания "Халық қаһарманы" Умбетов К.Ж.

Фото: акимат ЗКО

Призерам слета были вручены дипломы республиканского учебно-методического центра дополнительного образования Министерства просвещения РК и памятные подарки.

Участие в Слете позволило школьникам почувствовать уверенность в своих способностях, проявлять смекалку, выносливость, сноровку, нацелить их на дальнейшее совершенствование своих талантов.