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Президент Кыргызстана не стал рассказывать, куда вывозится золото из страны

Садыр Жапаров, куда вывозят золото из Кыргызстана Фото: wikimedia
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью агентству "Кабар", что нельзя разглашать информацию, в какие страны вывозится золото из страны, передает Zakon.kz.

По словам президента Кыргызстана, Нацбанк вывозит золото за границу и продает его на мировой бирже. В конце года чистый доход от "Кумтора" поступает в казну. Каждый доллар можно контролировать.

В какую страну, в какое время и на каком самолете везут золото – секрет. Это делается не для того, чтобы скрыть информацию от общественности, а в целях безопасности. Только представьте, через сколько стран приходится лететь Нацбанку, который везет золото на один миллиард долларов, чтобы добраться до нужной страны. Садыр Жапаров

По его словам, все оформляется документально, эти документы хранятся в архиве всю жизнь. Никто не обманывает государство.

Как заверил кыргызский лидер, такая информация и дальше будет скрываться.

Национальный банк, в свою очередь, отрицает продажу золота с месторождения "Кумтор".

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