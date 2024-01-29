Президент Кыргызстана посетит Казахстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно на встрече министров иностранных дел РК и КР.

По информации МИД КР, Мурат Нуртлеу находится в Бишкеке с официальным визитом.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран в узком и расширенном составе обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития кыргызско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах, обменялись мнениями по взаимодействию двух стран в рамках международных и региональных организаций", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что министры выразили обоюдную заинтересованность в поддержании регулярных политических и экономических контактов на уровне глав государств, парламентов, правительств двух стран.

"Рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых главами государств и правительств двух стран, а также обсудили вопросы организации двусторонних и многосторонних внешнеполитических мероприятий, визитов и встреч на высшем и высоком уровне, планируемых на 2024 год. Подчеркнули важность качественной подготовки официального визита президента Кыргызской Республики Садыка Жапарова в Республику Казахстан, запланированного на текущий год", – подчеркивается в пресс-релизе

На переговорах основной упор был сделан на торгово-экономическое сотрудничество, строительство индустриального торгово-логистического комплекса, устранение барьеров во взаимной торговле, обеспечение свободного перемещения товаров и сохранение стабильной ситуации на кыргызско-казахстанской границе.

По итогам переговоров министры подписали Программу сотрудничества между двумя ведомствами на 2024-2026 годы.



Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Кыргызстана Садыру Жапарову. Президент от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Садыра Жапарова с 20-летием подписания Договора о союзнических отношениях между двумя странами.