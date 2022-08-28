День шахтера: кто в Казахстане не боится трудностей

В последнее воскресенье августа (в этом году – 28 августа) в Казахстане отмечается День шахтера. Zakon.kz расскажет о наших соотечественниках, которые не побоялись и выбрали эту нелегкую, но в то же время интересную профессию.

История праздника уходит в далекое советское прошлое, когда в ночь с 30 на 31 августа 1935 года легендарный Алексей Стаханов установил свой исторический рекорд – работая с двумя рабочими крепильщиками, добыл 102 тонны угля при норме 7 тонн.

Это положило начало стахановскому движению шахтеров по всей стране, когда рекорды выработки бились один за другим, но показать лучший результат все равно не смогли. А само событие стало поводом для утверждения нового праздника – Дня шахтера.

10 сентября 1947 года в "Ведомостях Верховного Совета СССР" опубликовали Указ №32, в котором лаконично говорилось: "Установить ежегодный праздник день шахтера. День шахтера праздновать ежегодно в последнее воскресенье августа месяца".

Кстати, в Казахстане в те далекие годы были свои стахановцы: во время войны мастер глубокого бурения Аймаханов за смену давал 50 норм, Павел Шаталюк одновременно бурил на двух перфораторах и в одну смену на-гора (выдавали результат. – Прим. ред.) давал до 332 тонн руды. А. Акшалов, П. Шатaлюк, Аймуханов выдавали на-гора сверхплановую продукцию.

Эти имена настоящих тружеников-шахтеров и мастеров вписаны в шахтерскую историю Казахстана.

Праздник остался и после обретения страной независимости. Этот день официально внесен в Приложение к Указу Президента РК № 1226 от 15 ноября 2003 года "Перечень профессиональных и иных праздников в Республике Казахстан", документ был подписан Нурсултаном Назарбаевым.

В этот день лучшим работникам вручают правительственные почетные грамоты, чествуют ветеранов отрасли.

А в горняцком городе Сатпаеве Карагандинской области этот праздник, наверное, самый популярный. И это понятно: почти в каждой семье есть тот, кто работал или работает на шахте. А есть и целые династии.

Фото: предоставлено спикерами

В этом году город стал праздновать День шахтера еще за неделю. Огромная концертная программа, всевозможные развлечения для детей, фейерверки. 26 августа во Дворце горняков на торжественном собрании провели награждение сотрудников – взрывники, проходчики, горные мастера, начальники смен получили грамоты, цветы, почетные награды.

Шахтерский труд – нелегкий, опасный. Не каждый справится. Но есть и те, кто работает в шахте всю свою профессиональную жизнь.

Петр Щербинин – потомственный шахтер. Еще его прадед был шахтером, только в Кемерово. Дед тоже в шахте трудился, и даже мама в шахту спускалась, брала пробы.

Родился Петр Иванович в Сатпаеве, правда, еще тогда, когда город был поселком Никольским. 30 лет отработал на шахте. О трудовых буднях рассказывает скупо, без деталей, эмоций и подробностей. Отмечает только, что условия работы в шахте за тридцать лет изменились. В первую очередь потому, что изменились технологии, появилось новое оборудование, труд стал более безопасным, более осознанным, постоянные инструктажи проводят по технике безопасности. Смеется: пришел на шахту после армии, думал – поработаю года три, куплю машину и уволюсь. Не уволился и машину не купил.

Праздник отмечает в Караганде у дочки, а коллеги-друзья шлют ему фотографии праздничных мероприятий.

Татьяна Карташова, уже пенсионерка, сама в шахту никогда не спускалась. Но вся ее жизнь связана с этим городом. Она шахтерская вдова – муж был сначала проходчиком, потом – взрывником, погиб совсем молодым. В Сатпаев попал после армии, он служил в Байконуре и туда приехали "вербовать" в шахты. Обещали квартиру, хорошие заработки. Квартиру дали, не обманули. А вот заработков особых в шахте не было, чтобы купить машину, пришлось ехать на БАМ – там денег на авто и заработали. Когда муж погиб, рассказывает Татьяна Ивановна, руководство шахты сильно помогло семье. Организовали похороны, дали новую квартиру.

На День шахтера Татьяна Ивановна будет в церкви: в Свято-Никольском храме города Сатпаева ежегодно накануне служат панихиду по горнякам, погибшим на производстве. В этот день в храме и мечети собираются родственники и сослуживцы погибших шахтеров, чтобы почтить память тех, кто, не жалея жизни, трудился на благо своего Отечества.

В церкви есть даже надпись: "Воздвигнут храм сей в честь святителя Николая Чудотворца в память о погибших горняках". И ежедневно поминают их в молитвах.

Стоит отметить, что за последние годы, как говорят сотрудники предприятия, растет производительность труда, а также количество добытой руды. Вместе с тем повышаются зарплаты и премии.