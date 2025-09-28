День труда отмечают в Казахстане 28 сентября

В последнее воскресенье сентября в Казахстане отмечается День труда, сообщает Zakon.kz.

День труда – один из самых молодых праздников в календаре Казахстана. Он был официально учрежден первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым в 2013 году и отмечается в последнее воскресенье сентября.

По данным пресс-службы правительства Казахстана, в стране на сегодня трудятся порядка 2,5 млн специалистов. Среди них шахтеры, металлурги, педагоги, энергетики, медицинские работники, строители, агрономы, технологи и другие.

"В год рабочих профессий праздник приобрел особое значение, символизирующее глубокое уважение ко всем гражданам, чей добросовестный труд является основой развития общества", – говорится в сообщении.

Накануне премьер-министр принял участие в республиканском форуме "Еңбек адамы – Ел мақтанышы", посвященном празднованию Дня труда. От имени главы государства Олжас Бектенов вручил государственные награды представителям рабочих профессий, внесшим вклад в укрепление и развитие экономики Казахстана.

"Обозначенный президентом на Национальном курултае принцип "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс" стал одним из главных ориентиров развития казахстанского общества", – отметил Бектенов, обращаясь к участникам форума.

Фото: пресс-служба правительства РК

На мероприятии с видеообращением к участникам форума обратился генеральный директор Международной организации труда Жилбер Фоссун Хунгбо. Он подчеркнул значимость представительных организаций работодателей и работников, которые играют ключевую роль в обеспечении социального диалога и содействуют инклюзивному и устойчивому развитию рынка труда.

"Особенно важно, что сегодня социальные партнеры продолжают совместную работу, развивая этот диалог и определяя дальнейшие шаги", – подчеркнул глава МОТ.

В Алматы стартовали съемки фильма, который посвящен году рабочих профессий. Он будет состоять из 15 серий и расскажет о жизни казахстанских проводников поездов.