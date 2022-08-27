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Антикор разрабатывает типовое положение комплаенс-служб

Антикор разрабатывает типовое положение комплаенс-служб Фото: Агентство по противодействию коррупции
В Алматы прошла встреча по вопросам противодействия коррупции в квазигосударственных организациях, сообщает Zakon.kz.

В совещании приняли участие руководители квазигосударственных организаций города Алматы, представители государственных органов и крупных национальных холдингов.

На сегодня в городе Алматы размещены наибольшее количество квазигосударственных организаций.

С начала 2020 года в 420 организациях квазигосударственного сектора созданы комплаенс службы, деятельность которых направлена на предотвращение коррупции в корпоративном секторе.

Открывая мероприятие, заместитель руководителя Службы превенции Агентства по противодействию коррупции Жигер Байдилдин отметил, что для достижения результатов по противодействию коррупции в корпоративном секторе, комплаенс службам необходимо выявлять коррупционные риски, устранять конфликты интересов и обеспечивать внедрение антикоррупционных стандартов.

Как показывает практика, многие организации ограничились лишь созданием комплаенса либо возложением обязанностей на кадровые или юридические службы, из-за чего основные цели этого нового института не достигнуты.

Для устранения данных недочетов Агентством по противодействию коррупции разрабатывается типовое положение антикоррупционных комплаенс-служб.

Также внедряется отдельная специальность по подготовке комплаенс-специалистов в рамках послевузовского образования, для устранения кадрового дефицита.

Вопросы реализации эффективной деятельности комплаенса находятся на нашем особом контроле. В настоящее время акцентировано внимание на работе комплаенс служб и качестве проводимых внутренних анализов коррупционных рисков. Руководитель аппарата акима города Алматы Асат Нурпеисов

В завершение представители ряда крупных компаний, успешно имплементировавших институт комплаенса поделились своим положительным опытом с участниками встречи.

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Анастасия Стативкина
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