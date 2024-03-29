Антикор и акимат Алматы обсудили коррупционные риски в системе здравоохранения и строительства

В Алматы прошло очередное расширенное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции, сообщает Zakon.kz.

На заседании озвучили итоги проведенного внешнего анализа коррупционных рисков в сфере здравоохранения, вопросы застройки предгорной зоны и объектов долгостроя.

По итогам анализа в сфере здравоохранения выявлено 18 коррупционных рисков, выработано 20 рекомендаций для их устранения.

"Установлены коррупционные риски при планировании бюджетных средств, проведении государственных закупок, распределении премиальных выплат и назначении на работу лиц, которые одновременно работали в нескольких медицинских учреждениях", – указано в пресс-релизе Антикоррупционной службы Алматы.





Фото: Антикоррупционная служба Алматы

Руководитель ведомства Арман Рахимов отметил, что профилактика коррупции требует комплексного подхода и активного участия всех государственных органов и общественности.



По его словам, в учреждениях здравоохранения необходимо проводить качественный внутренний анализ коррупционных рисков, взять на особый контроль процедуру проведения государственных закупок, повысить профессиональный уровень комплаенс офицеров, а также внедрять современные электронные системы бухгалтерского учета.

В свою очередь аким города Алматы Ерболат Досаев поручил ответственным подразделениям акимата обеспечить качественное исполнение рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внешнего анализа коррупционных рисков.

"Необходимо отметить, что в настоящее время городским антикоррупционным ведомством и акиматом Алматы совместно проводится выработка и реализация действий, направленных на снижение уровня коррупции во всех сферах, отраженных в Карте коррупционных рисков мегаполиса", – отметили в Антикоре.

По второму вопросу совещания руководитель аппарата акима Алматы Бейбут Шаханов доложил о принимаемых мерах по устранению коррупционных рисков в сфере строительства в предгорной зоне. В том числе, о введении моратория на изменение целевого назначения и сегментирования земель сельхозназначения до внесения изменений в Земельный кодекс. Затронуты вопросы установления требований по сверке соответствия выписки из цифровой карты по утвержденным Правилам детальной планировки города.

Сообщил о принимаемых мерах по закреплению ответственности за предоставление недостоверных сведений о процессе приведения плана реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территории города в соответствие с Земельным кодексом.

В завершение своего выступления руководитель аппарата доложил по третьему вопросу, вынесенному на рассмотрение комиссии. Он ознакомил присутствующих с ходом исполнения Плана мероприятий по устранению недостатков для завершения строительства проблемных объектов. По его сведениям, в первом полугодии текущего года три социально важных объекта-долгостроя будут введены в эксплуатацию, оставшиеся два объекта будут завершены в 2025 году.

Подводя итоги заседания, аким города Ерболат Досаев отметил: "Выявление и устранение коррупционных рисков, укрепление антикоррупционной культуры и превенция коррупции должны стать повседневным рабочим процессом для каждого руководителя".

По его словам, необходимо отойти от формальных методов работы и принимать меры по решению системных проблемных вопросов, вызывающих недовольство населения.