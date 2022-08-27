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Назначен новый вице-министр просвещения Казахстана

Айбат Ильясов назначен на должность вице-министра просвещения РК Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Казахстана Айбат Ильясов назначен на должность вице-министра просвещения РК, передает Zakon.kz.

Айбат Ильясов родился в 1982 году. Имеет высшее образование по специальности "Вычислительная техника и программное обеспечение".

С 2006 по 2007 годы работал старшим инженером-электроником, главным специалистом в АО "Национальные информационные технологии".

С 2008 по 2009 годы являлся главным специалистом РГП "Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций".

С 2009 по 2012 годы – главный консультант, заведующий сектором в департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК, главный эксперт, и. о. начальника управления информатизации и защиты информационных ресурсов в Министерстве юстиции РК.

С марта 2013 года до февраля 2022 года – руководитель управления информатизации и защиты информационных ресурсов, директор департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг Министерства юстиции РК.

С февраля 2022 года работал вице-министром образования и науки РК.

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