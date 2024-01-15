Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Айбат Ильясов освобожден от должности вице-министра просвещения

Айбат Ильясов освобожден от должности вице-министра просвещения Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Казахстана Айбат Болатович Ильясов освобожден от должности вице-министра просвещения, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала правительства РК, Ильясов переходит на другую работу.

Айбат Ильясов родился 11 октября в 1982 году.

Имеет высшее образование по специальности "Вычислительная техника и программное обеспечение".

Карьера

С 2006 по 2007 годы работал старшим инженером-электроником, главным специалистом в АО "Национальные информационные технологии"

С 2008 по 2009 годы являлся главным специалистом РГП "Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций"

С 2009 по 2012 годы – главный консультант, заведующий сектором в департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде, главный эксперт, и.о. начальника управления информатизации и защиты информационных ресурсов в Министерстве юстиции.

С марта 2013 года до февраля 2022 года работал руководителем управления информатизации и защиты информационных ресурсов, директором департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг Министерства юстиции.

С февраля 2022 года – вице-министр образования и науки РК.

С августа 2022 года – вице-министр просвещения.

Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев назначил первого заместителя министра обороны. Им стал Султан Камалетдинов.

Читайте также

Айдар Есенбеков возглавил Управление общественного развития Алматы
Айдар Есенбеков возглавил Управление общественного развития Алматы
Токаев назначил первого замминистра обороны
Токаев назначил первого заместителя министра обороны
президент РК
Токаев поздравил Короля Дании Фредерика X
Анастасия Московчук
Министерство просвещения РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ставки на спорт
"Реал" – "Барселона": смотреть онлайн, прямая трансляция Суперкубка Испании
комментарий акимата
Почему разошелся шов на мосту в Алматы, объяснили в акимате
перевод школьников на дистанционку
Столичные школьники вновь будут учиться дистанционно
закрытые дороги
42 дороги закрыли в Казахстане из-за непогоды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: