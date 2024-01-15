Айбат Ильясов освобожден от должности вице-министра просвещения

Постановлением правительства Казахстана Айбат Болатович Ильясов освобожден от должности вице-министра просвещения, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала правительства РК, Ильясов переходит на другую работу.

Айбат Ильясов родился 11 октября в 1982 году.

Имеет высшее образование по специальности "Вычислительная техника и программное обеспечение".

Карьера

С 2006 по 2007 годы работал старшим инженером-электроником, главным специалистом в АО "Национальные информационные технологии"

С 2008 по 2009 годы являлся главным специалистом РГП "Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций"

С 2009 по 2012 годы – главный консультант, заведующий сектором в департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде, главный эксперт, и.о. начальника управления информатизации и защиты информационных ресурсов в Министерстве юстиции.

С марта 2013 года до февраля 2022 года работал руководителем управления информатизации и защиты информационных ресурсов, директором департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг Министерства юстиции.

С февраля 2022 года – вице-министр образования и науки РК.

С августа 2022 года – вице-министр просвещения.

Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев назначил первого заместителя министра обороны. Им стал Султан Камалетдинов.