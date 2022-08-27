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Ситуация в Украине: Запорожская АЭС работает в штатном режиме, Британия продолжает импорт российского топлива

Ситуация в Украине 27 августа Фото: pixabay
В школах Донбасса, Херсонщины и Запорожья на подконтрольной РФ территории будет работать вооруженная охрана. Три судна с сельхозпродукцией вышли утром 27 августа из украинских портов, сообщает Zakon.kz.

  • Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для разминирования береговой линии, сообщили в Минобороны королевства.

  • Три судна с сельхозпродукцией вышли утром 27 августа из украинских портов, сообщило Минобороны Турции.

  • Чешский парламент поддержал вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

  • Вопреки официальным заявлениям, Великобритания до сих пор не избавилась от импорта российского топлива — Bloomberg.

  • В школах, которые находятся на подконтрольных РФ территориях, будет вооруженная охрана — замглавы АП РФ Сергей Кириенко.

  • Украинские моряки смогут выезжать за границу исключительно по согласованию с военкоматом – премьер Денис Шмыгаль.

  • Украинская и российская стороны подтвердили, что два энергоблока Запорожской АЭС работают в штатном режиме.

  • Кабинет министров Украины на заседании в субботу прекратил действие соглашения между правительствами Украины и России о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

  • Президент России Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, Украину, а также людям без гражданства, прибывшим в Россию.

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