Ситуация в Украине: Запорожская АЭС работает в штатном режиме, Британия продолжает импорт российского топлива

Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для разминирования береговой линии, сообщили в Минобороны королевства.

Три судна с сельхозпродукцией вышли утром 27 августа из украинских портов, сообщило Минобороны Турции.

Чешский парламент поддержал вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Вопреки официальным заявлениям, Великобритания до сих пор не избавилась от импорта российского топлива — Bloomberg.

В школах, которые находятся на подконтрольных РФ территориях, будет вооруженная охрана — замглавы АП РФ Сергей Кириенко.

Украинские моряки смогут выезжать за границу исключительно по согласованию с военкоматом – премьер Денис Шмыгаль.

Украинская и российская стороны подтвердили, что два энергоблока Запорожской АЭС работают в штатном режиме.

Кабинет министров Украины на заседании в субботу прекратил действие соглашения между правительствами Украины и России о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.