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Ситуация в Украине: спецназ Украины попытался захватить Запорожскую АЭС, США "не потянет" две войны

Ситуация в Украине: спецназ Украины попытался захватить Запорожскую АЭС, США "не потянет" две войны Фото: pixabay
Украинские силовики предприняли три попытки захватить атомную электростанцию Запарожья. В США заявили, что не потянут финансирование двух войн, сообщает Zakon.kz.
  • Украинский спецназ в августе предпринял попытку атаковать и захватить Запорожскую атомную электростанцию. Затем было еще две таких атаки, но они не увенчались успехом. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
  • Страны НАТО увеличат военные расходы в 2023 году на 8,3% по сравнению с 2022 годом. Не входят в число этих стран только США, заявил замгенерального секретаря альянса.
  • США две войны не потянут, а вторжение ХАМАС в Израиль отвлекает от Украины, пишет немецкая газета Berliner Morgenpost.
  • Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о неопределенности по будущему финансированию помощи Украине со стороны США.
  • В Украине могут разрешить через суд ликвидировать религиозные организации, представители которых совершали преступления "против нацбезопасности страны".
  • Тенденция на снижение поставок западных вооружений Киеву неизбежна, деньги имеют свойство заканчиваться, возникают новые потребности, заявил в понедельник Песков.

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