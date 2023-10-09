Ситуация в Украине: спецназ Украины попытался захватить Запорожскую АЭС, США "не потянет" две войны
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Украинские силовики предприняли три попытки захватить атомную электростанцию Запарожья. В США заявили, что не потянут финансирование двух войн, сообщает Zakon.kz.
- Украинский спецназ в августе предпринял попытку атаковать и захватить Запорожскую атомную электростанцию. Затем было еще две таких атаки, но они не увенчались успехом. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
- Страны НАТО увеличат военные расходы в 2023 году на 8,3% по сравнению с 2022 годом. Не входят в число этих стран только США, заявил замгенерального секретаря альянса.
- США две войны не потянут, а вторжение ХАМАС в Израиль отвлекает от Украины, пишет немецкая газета Berliner Morgenpost.
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о неопределенности по будущему финансированию помощи Украине со стороны США.
- В Украине могут разрешить через суд ликвидировать религиозные организации, представители которых совершали преступления "против нацбезопасности страны".
- Тенденция на снижение поставок западных вооружений Киеву неизбежна, деньги имеют свойство заканчиваться, возникают новые потребности, заявил в понедельник Песков.
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