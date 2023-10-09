Ситуация в Украине: спецназ Украины попытался захватить Запорожскую АЭС, США "не потянет" две войны

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Украинские силовики предприняли три попытки захватить атомную электростанцию Запарожья. В США заявили, что не потянут финансирование двух войн, сообщает Zakon.kz.

Украинский спецназ в августе предпринял попытку атаковать и захватить Запорожскую атомную электростанцию. Затем было еще две таких атаки, но они не увенчались успехом. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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