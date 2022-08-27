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22 млн тенге – аферист обманом оформил кредит на знакомых в ВКО

22 млн тенге - аферист обманом оформил кредит на знакомых в ВКО Фото: polisia.kz
Житель Усть-Каменогорска оформил товарных кредитов на сумму около 22 млн тенге. Осуществлять выплаты он предоставил знакомым без их ведома, сообщает Zakon.kz.

22 июля 2022 года в Ульбинский отдел полиции УП города с заявлением обратилась 23-летняя жительница областного центра. По ее словам, она стала жертвой мошенника. Позже к ней присоединились еще трое горожан.

Оказалось, что предприимчивый 23-летний житель города под предлогом оказания денежной помощи в одном из крупных торговых домов оформил на них дорогостоящие смартфоны и смарт-часы.

Выяснилось, что все потерпевшие были ранее знакомы с подозреваемым. Злоумышленник по наработанной схеме оформлял на них товарный кредит, обещая всем, что сам будет погашать займ и продавал приобретенный товар, часть денег вырученных от продажи отдавал потерпевшим. Стало известно, что подозреваемый первые месяца погашал кредиты, а после перестал. Спустя время потерпевшим начали поступать звонки о просроченных кредитах.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном. Пресс-служба ДП ВКО

В настоящее время следствием установлена его причастность к 28 аналогичным аферам. Предварительная сумма ущерба составляет около 22 млн тенге. Вместе с тем также проводится работа по установлению фактов причастия фигуранта к другим аналогичным преступлениям.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК- «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Пресс-служба ДП ВКО

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Константин Вноровский
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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