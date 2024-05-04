Акмолинец обманом оформил миллионный кредит на знакомого с инвалидностью

В Управление полиции Кокшетау с заявлением о факте мошенничества обратился житель с инвалидностью. Он рассказал, что знакомый вместо того, чтобы установить видеоигру на его телефоне, оформил кредит, сообщает Zakon.kz.

23-летний житель с ограниченными возможностями по слуху рассказал о том, что его знакомый путем обмана оформил на его имя онлайн-кредит в банке на сумму 1 млн 200 тыс. тенге.

"По предварительной версии, злоумышленник воспользовался телефоном потерпевшего, находясь в компании общего знакомого. Под предлогом помощи по установке видеоигры на мобильный телефон заявителя, мужчина оформил на него банковский кредит и перевел денежные средства на собственный счет", – поделились полицейские.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлен 31-летний житель областного центра. По факту мошенничества начато досудебное расследование.

Как можно обезопасить себя от мошенников и при каких условиях злоумышленники могут оформить кредит на ваше имя.