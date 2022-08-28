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ВС Китая привели в боевую готовность из-за прохода крейсеров США у Тайваня

ВС Китая приведены в боеготовность Фото: chinamil.com.cn
Два военных корабля ВМС США прошли через международные воды в Тайваньском проливе, в результате Вооруженные силы (ВС) Китая приведены боевую готовность, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 августа сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

Крейсеры ВМС США Chancellorsville и Antietam осуществили проход через Тайваньский пролив, вызвав всеобщее внимание. Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение американских крейсеров, осуществила полный контроль за их деятельностью. Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации, - заявил он в социальной сети WeChat.

Этот проход стал первой подобной операцией после визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. В американских ВМС заявили, что "такие операции обычно занимают от восьми до двенадцати часов и находятся под пристальным наблюдением китайских военных".

Ситуация в районе Тайваньского пролива и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе обострилась после состоявшейся 2-3 августа поездки Пелоси в Тайбэй, которая вызвала резкую критику со стороны материкового Китая. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси состоится.

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