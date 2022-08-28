Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана

Президент Касым-Жомарт Токаев отправил телеграмму соболезнования президенту Пакистана, сообщает Zakon.kz.

Президент с глубоким прискорбием воспринял весть о разрушительных наводнениях в Пакистане, которые привели к трагической гибели людей и большому количеству пострадавших, передает Акорда.

Глава государства выразил слова соболезнования и сочувствия президенту Пакистана Арифу Алви и семьям, потерявшим своих близких, а также высказал солидарность с народом и правительством Пакистана в это трудное время.

Количество погибших в результате разрушительных наводнений в Пакистане с июня достигло 937 человек. Более трети из них — дети. Около полумиллиона домов разрушено.

Правительство объявило режим чрезвычайной ситуации. Ранее премьер-министр страны Шахбаз Шариф обратился к международному сообществу с просьбой о помощи.