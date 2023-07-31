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Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с терактом

Президент Казахстана выразил соболезнования президенту Пакистана Фото: Минобороны РК
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Пакистана Арифу Алви в связи с терактом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 31 июля, глава государства адресовал президенту Пакистана слова поддержки и сочувствия в связи с терактом, который был совершен на северо-западе страны и повлек за собой многочисленные жертвы. 

"Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в сообщении.

Теракт в Пакистане произошел 30 июля. При взрыве на съезде партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей") в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 35 человек, еще не менее 200 получили различные ранения.

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