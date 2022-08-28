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Семь медалей привезли казахстанцы с ЧА по таеквондо

Семь медалей привезли казахстанцы с ЧА по таеквондо Фото: Instagram/kz_taekwondo_federation
Чемпионат Азии по таеквондо среди юниоров проходил в Хошимине (Вьетнам). В активе команды Казахстана семь наград, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба федерации, в заключительный день наши таеквондисты отличились двумя серебряными и одной бронзовой медалями. Вторыми стали Бекарыс Бекенов (+78 кг) и Мария Севостьянова (55 кг). Назым Махмутова (63 кг) стала бронзовым призером.

Таким образом, у подопечных Нурболата Жанбирова семь медалей первенства: два "серебра" и пять "бронз". Ранее Айдана Сундетбай (46 кг), Тамирлан Тлеулес (51 кг), Батырхан Тлеугали (68 кг) и Нурасыл Куандык (78 кг) стали третьими.

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