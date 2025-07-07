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Спорт

Штангисты из Казахстана установили рекорды и выиграли медали ЧА

сборная РК по тяжелой атлетике отметилась медалями ЧА, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 21:56 Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана по тяжелой атлетике отметилась очередными медалями чемпионата Азии среди юношей и юниоров. Все три награды были завоеваны парнями в весовой категории до 79 кг, сообщает Zakon.kz.

В соревнованиях среди атлетов до 17 лет Нуржан Жумабай поднялся на первую ступень пьедестала. В сумме он поднял 315 кг. Причем в толчке он установил рекорд Азии – 175 кг. В рывке Нуржан показал 140 кг.

Едыге Емберды не было равных на ЧА U20. Он также установил рекорд континента в толчке – 194 кг. В рывке он показал 153. Победу на турнире ему принес результат 347 кг, показанный в сумме двоеборья.

Вторым в соревнованиях U20 стал казахстанец Акжол Курманбек. В сумме он поднял 343 (151+192) кг.

Ранее казахстанский тяжелоатлет Алихан Аскербай выиграл сразу две медали на молодежном и юниорском чемпионате Азии в Астане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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