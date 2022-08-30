Топ-5 книг, которые стоит прочитать на выходных

Для тех, кто соскучился по интересным и захватывающим историям, Zakon.kz собрал лучшие за последнее время произведения на любой вкус. Каждый найдет для себя что-то необычное.

"Месяц за Рубиконом" 16+. Сергей Лукьяненко

От создателя "Ночного и Дневного дозоров", от популярного российского фантаста на полках книжных магазинов появился новый бестселлер — "Месяц за Рубиконом".

"Месяц за Рубиконом" — продолжение истории Максима Воронцова, начавшейся в книге "Измененные".

По сюжету нашу планету захватили некие Инсеки. Они промышляют разорением захваченных ими цивилизаций, чтобы обладать всеми ресурсами и богатствами. Они им нужны для войны со своим врагом. Максим — один из тех, кому предстоит очередное "спасение мира". Главный герой произведения покидает Землю, чтобы понять, для чего Инсеки ведут бесконечные войны с прежними. Это суждено понять только избранным или же земляне останутся под властью инопланетных захватчиков.

"Маленькое кафе в конце пирса" 16+. Хелен Рольф

Легкая и непринужденная история для тех, кто жаждет отвлечься от будничной рутины и окунуться в увлекательную атмосферу романтичности. Все повествование в книге очень трогательное и лаконичное.

Теплая и уютная история разворачивается в атмосферном кафе с ароматным кофе и вкусными пирогами.

30-летняя Джо, одинокая девушка, которая ждет перемен. И как нельзя кстати ее бабушка и дедушка просят внучку вернуться в небольшой и в то же время для нее очень родной городок, где она будет управлять семейным кафе.

Правда, у новой владелицы кафе у моря дела идут не слишком хорошо, и тогда Джо приходит в голову интересная затея – устраивать в заведении свидания вслепую.

За время работы в кафе Джо успевает присмотреться к посетителям. И даже задаться вопросом, а кто подошел бы ей самой и удастся ли ей найти для себя достойного парня?

"Я тебя… More" 12+. Бекнур Кисиков

Роман казахстанского писателя в жанре экофантазии — социальная любовная элегия, где любовь — источник и ключ к жизни. Тема любви — главная составляющая романа, при этом все произведение окутано мистикой и таинственностью. Действие происходит на море (прототипом которого по задумке автора становится Аральское море). Туда отправляется столичный журналист, который получил задание написать статью о 12 бесследно пропавших людях. Главный герой невольно окунается в атмосферу жизни местных рыбаков, и моряков, которые поколениями живут у моря.

"Совы охотятся ночью" 16+. Энтони Горовиц

Стиль автора чем-то напоминает детективную прозу английской писательницы Агаты Кристи.

Роман полон загадок и мистических событий. В нем есть все для любителей детектива с захватывающим и непредсказуемым сюжетом, где каждый может почувствовать себя сыщиком и составить список подозреваемых. Действие происходит в холодной и туманной Англии. Исчезновение одной героини оказывается продолжением событий восьмилетней давности. "Совы охотятся ночью" – это роман в романе, где смерть знаменитого писателя Алана Конвея стала ключом к разгадке запутанного убийства.

"Жили-Были" 16+. Ермек Турсунов

Это одно из новых литературных произведений известного казахстанского писателя, сценариста и режиссера Ермека Турсунова.

"Жили-Были" можно смело считать продолжением его резонансной и популярной книги "Мелочи жизни", опубликованной еще в 2016 году в рамках литературного проекта "Сөз" и выдержавшей несколько переизданий.

"Жили-были" — это скорей отсылка к ностальгии по прошедшим временам. Про тихую и размеренную жизнь в ауле, которая была до перестроечных времен. Когда все жили в одной стране одной большой семьей, где все друг друга знают, ходят в гости просто так и делят на всех радость и грусть. Эта книга для тех, кому понятен тот добрый язык и искрометный юмор ушедшей эпохи. Читатель окунется в свои воспоминания из юности и даже детства, вместе с героями погрустит за просмотром семейного фотоальбома, задумается над суровым планом прогресса.