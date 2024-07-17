Топ-5 подростковых книг для чтения на каникулах

Пока лето в самом разгаре, можно "запастись" на год вперед не только солнечным теплом, но и историями, которые, возможно, серьезно повлияют на чьи-то еще формирующиеся взгляды на жизнь. Zakon.kz собрал подборку полезного, а главное, интересного чтива.

"Маленький принц"

Начнем с бессмертной классики Антуана де Сент-Экзюпери, освежить в памяти которую стоит не только детям.

Незамысловатая, на первый взгляд, история о путешествии Маленького принца по разным планетам, в ходе которого он знакомится с другими персонажами и совершает невероятные открытия. Но это на поверхности. А в глубине трогательной сказки сокрыты философские размышления об одиночестве, превратностях любви, настоящей дружбе и важности сохранения в душе частички ребячества в любом возрасте.

Зачем, чтобы одна из тысяч роз или один из тысяч лисов стали особенными, их нужно непременно "приручить"? Как часто следует "приводить в порядок свою планету"? Поможет ли змея вернуться домой, к капризному, но "единственному" цветку? И почему "самого главного глазами не увидишь"? Все ответы – в этой книге.

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"Коралина"

Многим подросткам знакомо недовольство собственными родителями, желание видеть их "другими". Вот и главную героиню книги Нила Геймана это не обошло стороной. Да только не зря говорят: "Берегись своих желаний".

Однажды любознательная Коралина находит в доме странную дверь, ведущую в мир, где все действительно "другое". В том числе и мама с папой: веселые, готовые бесконечно потакать дочурке и воплощать в жизнь любую ее фантазию. Словом, не чета реальным, скучноватым, строгим и загруженным работой взрослым. Правда, есть нюанс – загадочные жители этого чудо-мира смотрят на Коралину пуговицами вместо глаз. И дабы остаться в атмосфере вечного праздника навсегда, придется согласиться на пренеприятнейшую процедуру...

"Господин Зима"

"Ожившая" на страницах произведений Терри Пратчетта, юная ведьмочка Тиффани Болен покорила не одно читательское сердце.

Впрочем, не устоял перед ней даже сам Зимовей – могущественный древний дух, способный при желании заковать весь Плоский мир в лед. Сдался ли девчушке "пылкий" поклонник, топящий корабли ее фигурами из айсбергов и нагоняющий снежные бури весной? Ответ очевиден. А значит, ей следовало все же прислушаться к своей наставнице, госпоже Вероломне, и не вмешиваться в ритуальный танец. Ошибку-то Тиффани признала, вот только как теперь разбудить Госпожу Лето, место которой в ритуале она случайно и заняла?

Данное фэнтези – глоток морозного воздуха для читателей, уставших от пекла за окном.

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"История с кладбищем"

Еще один шедевр, вышедший из-под пера английского писателя Нила Геймана.

Несмотря на устрашающее название, вполне себе поучительная история о ребенке, которому особенно непросто найти место в жизни, регулярно имея дело со смертью.

Будучи совсем малышом, главный герой чудом спасся от "старухи с косой" в лице бандита, погубившего его родителей. Волею судьбы он оказался на погосте, где его...приютили местные инфернальные обитатели. Новоявленные опекуны-призраки нарекают мальчика именем Никто и вводят в скрытый от глаз большинства людей круг привидений, вампиров и оборотней. Даже дают образование стараниями "клыкастой" учительницы. Однако неизбежно приходит день, когда Никто знакомится с живой сверстницей.

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"Ходячий замок"

Первоисточник – фэнтези-роман британского автора Дианы Уинн Джонс, хотя большинству людей знаком, скорее, созданный по его мотивам анимационный фильм Хаяо Миядзаки.

В центре повествования – Софи, умудрившаяся обречь себя на скучную жизнь в мире, полном волшебства. Целыми днями сидит и украшает шляпки. Наверное, так бы молодость и прошла мимо в лавке ее отца, но, как говорится, "несчастье помогло": на героиню внезапно ополчилась Болотная ведьма. Превратившись из-за проклятия в глубокую старуху, Софи вынуждена покинуть дом и отправиться в странствие. Убежище 90-летняя "девушка" находит в изрыгающем дым, передвигающемся "на своих двоих" замке, принадлежащем чародею Хоулу. Тот быстро догадывается, что незваная гостья скована злыми чарами. Но хочет ли она на самом деле их снять? И какие секреты таит сам хозяин?