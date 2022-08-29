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Четыре человека пострадали в страшном ДТП в Алматы

Четыре человека пострадали в страшном ДТП в Алматы Фото: Zakon.kz
Ночная авария с участием трех автомобилей привела к госпитализации четырех человек, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Nissan Micra двигался в южном направлении по улице Акан Серы. Неожиданно со стороны улицы Дулатова на высокой скорости на перекресток выехал Volkswagen Polo и врезался в Nissan.

Небольшую машину закрутило, она оказалась на другой части дороги, где в нее снова врезались - на этот раз автомобиль Nissan Maxima.

Водитель Maxima потерял управление, автомобиль через арык выбросило на тротуар, где он ударился о дерево.

В Nissan Micra находилась семья – муж с женой и двое детей. Когда автомобиль закрутило, годовалого ребенка выбросило из окна на проезжую часть.

Очевидцы помогли матери со вторым ребенком выбраться из искореженного автомобиля.

Volkswagen сбил дерево, дорожный знак и остановился, врезавшись в фонарный столб.

Со слов очевидцев в Volkswagen находилось несколько молодых людей, которые после столкновения сбежали с места аварии. Остался только водитель, получивший серьезные травмы.

Его и женщину с двумя детьми из Nissan Micra госпитализировали в Городскую клиническую больницу №4.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

ДТП на Акан Серы - Дулатова

Фото: Zakon.kz

ДТП на Акан Серы - Дулатова

Фото: Zakon.kz

ДТП на Акан Серы - Дулатова

Фото: Zakon.kz

ДТП на Акан Серы - Дулатова

Фото: Zakon.kz

ДТП на Акан Серы - Дулатова

Фото: Zakon.kz

ДТП на Акан Серы - Дулатова

Фото: Zakon.kz

Четыре человека пострадали в страшном ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

Четыре человека пострадали в страшном ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

Четыре человека пострадали в страшном ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

Четыре человека пострадали в страшном ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

Четыре человека пострадали в страшном ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

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