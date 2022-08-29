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Схрон с оружием найден на кладбище в Акмолинской области

схрон Фото: polisia.kz
Сотрудниками Управления полиции города Кокшетау на территории кладбища в направлении города Щучинска был обнаружен замаскированный схрон огнестрельного оружия, передает Zakon.kz.

Сообщается, что изъяты гладкоствольное охотничье ружье марки "НЦ-12", гладкоствольное ружье марки "Сайга-410", патроны 36-го и 9-го калибров. Изъятые ружья и патроны направлены на экспертизу.

схрон

Фото: polisia.kz

В ходе проверки установлен владелец. Им оказался 48-летний житель Северо-Казахстанской области, который ранее, в 2015 году, обратился в полицию с заявлением об утере оружия.Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

схрон

Фото: polisia.kz

Полицейские напомнили, что в случае, если вы нашли оружие, необходимо немедленно сообщить об этом в полицию.

Елена Беляева
Акмолинская область
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