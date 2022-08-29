Схрон с оружием найден на кладбище в Акмолинской области
Фото: polisia.kz
Сотрудниками Управления полиции города Кокшетау на территории кладбища в направлении города Щучинска был обнаружен замаскированный схрон огнестрельного оружия, передает Zakon.kz.
Сообщается, что изъяты гладкоствольное охотничье ружье марки "НЦ-12", гладкоствольное ружье марки "Сайга-410", патроны 36-го и 9-го калибров. Изъятые ружья и патроны направлены на экспертизу.
Фото: polisia.kz
В ходе проверки установлен владелец. Им оказался 48-летний житель Северо-Казахстанской области, который ранее, в 2015 году, обратился в полицию с заявлением об утере оружия.Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области
Фото: polisia.kz
Полицейские напомнили, что в случае, если вы нашли оружие, необходимо немедленно сообщить об этом в полицию.
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