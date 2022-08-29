Схрон с оружием найден на кладбище в Акмолинской области

Сотрудниками Управления полиции города Кокшетау на территории кладбища в направлении города Щучинска был обнаружен замаскированный схрон огнестрельного оружия, передает Zakon.kz.

Сообщается, что изъяты гладкоствольное охотничье ружье марки "НЦ-12", гладкоствольное ружье марки "Сайга-410", патроны 36-го и 9-го калибров. Изъятые ружья и патроны направлены на экспертизу.

Фото: polisia.kz

В ходе проверки установлен владелец. Им оказался 48-летний житель Северо-Казахстанской области, который ранее, в 2015 году, обратился в полицию с заявлением об утере оружия. Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

Фото: polisia.kz