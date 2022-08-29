Врач оценил популярный способ уменьшения носа без операции

В соцсетях массово распространяются ролики, на которых блогеры советуют технику массажа, якобы помогающую изменить форму носа без посещения косметолога и хирурга, передает Zakon.kz.

Как пишет Daily Star, методика проста – нужно приподнять кончик носа пальцем и раздуть ноздри. По словам инфлюэнсеров, упражнение следует выполнять ежедневно по 50 раз.

Однако пластический хирург Марк Хоасе заявил, что подобный метод таит в себе опасность, так как механическое воздействие не изменит форму носа, но может вызвать появление мелких мимических морщин.

Такие морщины тяжело убрать даже с помощью уколов. Лучше обратиться к профессионалам, которые подскажут правильные процедуры или ринопластику, – сказал эксперт.