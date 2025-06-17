Уходит не жир, а вода: врач о популярных методах "похудения"

Лимфодренаж, обертывания, аппаратные методы – ультразвук, массажи – вибромассаж, вопреки обещаниям косметологов, не помогут сбросить вес. Об этом заявил хирург Института пластической хирургии и косметологии Ахмед Рахимов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, большинство нехирургических процедур для похудения не способны обеспечить долгосрочное и заметное уменьшение жировых отложений.

"Например, распространено мнение о том, что обертывания "растворяют" жир. Но они лишь временно уменьшают объемы тела за счет вывода жидкости. Жир при этом остается на месте, и эффект исчезает сразу после нормализации питьевого режима. Получается, что мы платим за временное выведение воды, а не за сжигание жира", – объяснил врач "Газете.Ru".

Также считается, что корсеты "формируют" талию, убирая жир. Но, по словам Рахимова, они создают только визуальную коррекцию за счет сжатия. Более того, длительное ношение корсета вредит мышцам и осанке.

"Лимфодренаж, вакуум, прессотерапия тоже на самом деле не уменьшают жировые отложения. Эти процедуры эффективны против отеков, улучшают крово- и лимфоток, но не влияют на жировую ткань. Результат – временный (от нескольких дней до нескольких недель). То же самое можно сказать и про аппаратные методы (ультразвук, RF-лифтинг, криолиполиз). Считается, что это полноценная замена липосакции. Но в реальности такие методики могут разрушить только часть жировых клеток. Однако эффект накопительный, требует многократных сеансов и регулярного "поддерживающего" лечения каждые 4-6 месяцев", – отметил доктор.

Электростимуляция и вибромассаж тоже не разбивают жир. По словам врача, они улучшают тонус мышц и кожи, но не сокращают количество жира и требуют постоянных процедур для поддержания минимального эффекта.

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Рахимов считает, что нехирургические методы имеют право на существование как вспомогательные средства, например, в реабилитации после операций, для улучшения тонуса кожи или борьбы с отечностью.

"Но задачу устранения стойких жировых отложений и кардинального изменения силуэта они не решат", – заявил врач.

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