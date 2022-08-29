Очередной схрон с похищенным в январе оружием найден в Алматы

Автомат, гранаты и другое оружие, похищенное во время январских беспорядков, было спрятано в тайнике, сообщает Zakon.kz.

Оружие обнаружено сотрудниками УБОП города Алматы, ДКНБ по Алматы и Алматинской области в Турксибском районе по улице Гете.

В тайнике хранились два мешка с оружием и боеприпасами. Всего насчитывается около 20 наименований оружия и боеприпасов, в том числе автомат Калашникова, помповое пятизарядное ружье "Штурм", газовый револьвер калибра 9 мм, две гранаты и порядка 200 патронов разного калибра.

По делу назначены экспертизы. Начато досудебное расследование по ст. 287, ч. 3 УК РК.