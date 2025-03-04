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Общество

Схроны оружия и боеприпасов, похищенных во время январских событий, обнаружило МВД

Схроны оружия и боеприпасов, похищенных во время январских событий, обнаружило МВД, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 16:51 Фото: polisia.kz
Министерством внутренних дел Казахстана продолжается работа по обнаружению и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного в период январских событий, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 4 марта 2025 года следует, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили четыре схрона с оружием на территории нескольких областей, в трех из которых найдены оружие и боеприпасы, похищенные во время январских событий.

Фото: polisia.kz

Вблизи города Жаркента в заброшенном здании найден тайник, где изъято гладкоствольное ружье марки Remington 11-87 (похищенное во время январских событий).

Фото: polisia.kz

В Жамбылской области на окраине села Бирлесу также найден схрон, где изъято гладкоствольное ружье модели Benelli (похищенное во время январских событий), двуствольное охотничье ружье, ручная граната и четыре патрона.

Фото: polisia.kz

Кроме того, рядом с городом Жанатасом выявлено место со спрятанными двуствольным гладкоствольным ружьем, газовым пистолетом и тремя патронами.

В Алматинской области в одном из поселков в канаве обнаружены два охотничьих ружья разных калибров (одно из которых похищено во время январских событий), светошумовая граната, магазин от АК-74, семь патронов и черная тактическая маска.

"В отношении оружий и боеприпасов, на которых стерты номера, проводятся дополнительные проверки".Пресс-служба МВД РК

В ведомстве заявили, что работа в данном направлении ведомством проводится на системной основе.

"За последние три года благодаря оперативным мероприятиям, обыскам и рейдам найдено и изъято 8 119 единиц различного оружия, 845 гранат, более 114 тысяч боеприпасов. Также обнаружено 738 схронов с оружием".Пресс-служба МВД РК

7 февраля 2025 года в Алматы огласили приговор военному по факту убийства двух человек во время январских беспорядков.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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