"Реал" возглавил таблицу Ла Лиги, а Левандовский в списке бомбардиров
В третьем туре подопечные Карло Анчелотти обыграли на выезде "Эспаньол" со счетом 3:1. Победу гостям принес гол на 88-й минуте Карим Бензема. Он же на сотой минуте овертайме укрепил преимущество "галактикос". До этого "сливочные" были сильнее "Сельты" – 4:1 и "Альмерии" – 2:1. Наряду с "Реалом" во главе турнирной таблицы Примеры стоит "Бетис", у которого столько же очков, но хуже разница мячей.
Также дублем отметился звездный новичок "Барселоны" Роберт Левандовский в матче с "Вальядолидом". Два гола 34-летнего польского нападающего помогли "каталонцам" взять вверх на соперником – 4:0. Во втором туре экс-игрок "Баварии" забил два гола "Реал Сосьедаду", а его коллектив выиграл 4:1.
Теперь в его активе четыре гола за три игры в испанском чемпионате. Он делит первое место в списке бомбардиров Примеры с Борху Иглесиасом из "Бетиса". А "Барса" занимает третье место в таблице.
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