"Реал" возглавил таблицу Ла Лиги, а Левандовский в списке бомбардиров

В испанском футбольном чемпионате прошли матчи третьего тура, по результатам которого на вершину турнирной таблицы взошел мадридский "Реал". Королевский клуб набрал девять баллов – максимальное количество баллов к этому часу – в стартовых встречах Ла Лиги, сообщает Zakon.kz.

В третьем туре подопечные Карло Анчелотти обыграли на выезде "Эспаньол" со счетом 3:1. Победу гостям принес гол на 88-й минуте Карим Бензема. Он же на сотой минуте овертайме укрепил преимущество "галактикос". До этого "сливочные" были сильнее "Сельты" – 4:1 и "Альмерии" – 2:1. Наряду с "Реалом" во главе турнирной таблицы Примеры стоит "Бетис", у которого столько же очков, но хуже разница мячей.

Также дублем отметился звездный новичок "Барселоны" Роберт Левандовский в матче с "Вальядолидом". Два гола 34-летнего польского нападающего помогли "каталонцам" взять вверх на соперником – 4:0. Во втором туре экс-игрок "Баварии" забил два гола "Реал Сосьедаду", а его коллектив выиграл 4:1.

Теперь в его активе четыре гола за три игры в испанском чемпионате. Он делит первое место в списке бомбардиров Примеры с Борху Иглесиасом из "Бетиса". А "Барса" занимает третье место в таблице.

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