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"Реал" выиграл шестой матч подряд и снова возглавил таблицу Ла Лиги

"Реал" выиграл шестой матч подряд и снова возглавил таблицу Ла Лиги Фото: Instagram/realmadrid
Мадридский футбольный клуб "Реал" победил в шестой игре подряд в испанском первенстве, что позволило "королевской команде" снова подняться на первую строку турнирной таблицы, сообщает Zakon.kz.

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Подопечные Карло Анчелотти достигли столь впечатляющего успеха после того, как 1 февраля обыграли "Хетафе" со счетом 2:0 в рамках перенесенного матча 20-го тура чемпионата Испании. Дубль в этой встрече оформил форвард Хоселу.


"Галактикос" довели свою победную серию до шести игр, а беспроигрышную – до 16 матчей. 

"Мы были великолепны и очень счастливы, команда была включена с первой и до последней минуты. Сейчас будем готовиться к дерби, чувствуем себя хорошо, команда мотивирована. Боролись и очень хорошо справились в этом поединке, который был непростым. "Хетафе" играет в футбол, используя множество дуэлей и мячей в воздухе. Но у нас очень сильные игроки, которые показали свои способности", – прокомментировал Карло Анчелотти, главный тренер "Реала".

В последний раз "сливочные" проигрывали в Ла Лиге в сентябре 2023 года, уступив "Атлетико" – 1:2. С тех пор команда Анчелотти провела без поражений 16 матчей, в 13 из них одержав победу.

Сейчас "Реал" единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая "Жирону" на два балла, а "Атлетико" и "Барселону" – на 10.

В 23-м туре мадридский коллектив встретится со своими земляками из "Атлетико". Дерби состоится на "Сантьяго Бернабеу" 5 февраля, начало – в 1:00 по времени Астаны.

Ранее "Реал" первым одержал тысячу побед в Ла Лиге на своей арене.

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