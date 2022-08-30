Трамп призвал отменить результаты выборов 2020 года

Бывший президент США Дональд Трамп призвал провести новое голосование из-за решения ФБР "похоронить" историю с ноутбуком Хантера Байдена, сообщает Zakon.kz.

В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр, сообщает РИА Новости.

Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа.

Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.

ФБР перед выборами похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена, зная, что в противном случае "Трамп с легкостью выиграл бы президентские выборы 2020 года". Дональд Трамп

Он отметил, что подобные действия служат примером "мошенничества" и "вмешательства в выборы" на "невиданном ранее уровне".