Мир

Сын Байдена отказался извиняться перед Меланией Трамп

Хантер Байден против Мелании Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 03:10 Фото: wikipedia
Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер отказался извиняться перед первой леди США Меланией Трамп, сообщает Zakon.kz.

Требование извиниться связаны с тем, что сын бывшего президента Джо Байдена заявил в интервью, будто первую леди с Дональдом Трампом познакомил скандально известный финансист Джеффри Эпштейн. Эта информация мгновенно распространилась в соцсетях и СМИ и Мелания раздумывает подать на Байдена-младшего в суд за клевету. Но бизнесмен Хантер Байден не намерен перед ней извиняться.

Об этом он заявил 14 августа в интервью YouTube-каналу Channel 5.

"К черту. Этого не будет", – сказал Хантер Байден.

Он подчеркнул, что его заявления основаны на материалах американских СМИ.

Что касается главы США, то 18 августа Дональд Трамп намерен встретиться в Вашингтоне с президентом Украины.

Алия Абди
Алия Абди
