Лидеры рейтинга: кто самый успешный по знаку зодиака

Астрологи составили рейтинг успешности среди представителей зодиакального круга и рассказали, кто всегда добивается своих целей, сообщает Zakon.kz.

Согласно публикации ФТаймс, Скорпион, Овен и Телец — три лидера среди успешных знаков зодиака.

Лидеры рейтинга

Скорпион

Эксперты подчеркивают, что Скорпионы отличаются огромной силой воли. Они знают свои силы и возможности и объективно оценивают ситуацию. Скорпионы — лучшие госслужащие, финансисты и банкиры, а вот в сфере услуг им делать нечего.

Овен

У этого знака зодиака есть все возможности для достижения успеха. Они всегда держат под контролем собственные мысли и эмоции. Для них нет неопределенности — они пробуют и выигрывают. Наивысшей точки успеха они достигают во времена перемен.

Телец

Иногда этому земному знаку не хватает упорства и мешают высокие моральные принципы. Особенных успехов Телец добивается в сфере информационных технологий.

На пути к успеху

Все остальные знаки зодиака расположились в следующем порядке.

Дева

Девы обладают аналитическим складом ума. Они всегда все просчитывают наперед, продумывают и взвешивают все "за" и "против" и только потом начинают действовать. Представители этого знака могут достичь успеха в любой сфере и области, работая по принципу: "Тише едешь — дальше будешь".

Козерог

Карьера Козерогов стремительна. Уже в молодые годы представители этого знака становятся успешными. Часто эти люди выбирают для себя профессию преподавателей или воспитателей.

Весы

Они не стремятся к успеху, но легко достигают его. Весы всегда правильно расставляют приоритеты и на первое место ставят семью и детей, а только потом — карьеру.

Рыбы

Они четко понимают, к чему стремятся, и никогда не распыляются по мелочам. Профессиональную дорогу выбирают раз и на всю жизнь. Они предпочитают кропотливый труд и нередко лучше всего выражают себя в науке или спорте.

Стрелец

Стрельцы с самых ранних лет проявляют свои амбиции и стремятся к вершинам. Главное для них — заниматься стабильной деятельностью, которая приносит им пусть немного денег, зато много удовольствия.

Близнецы

Близнецы могли бы достичь успеха, но им очень мешает их непоследовательность. Их логику никто не понимает, в том числе теряются в своих принципах и направлениях и сами Близнецы. Лучше всего этим людям работать на себя, открыв собственный бизнес.

Лев

Достичь успеха и взаимопонимания с людьми Львам мешает элементарно их гордость и неспособность быть ближе к людям. Среди Львов очень много руководителей, но маленьких компаний. Им не дано постичь культуру большой корпорации.

Рак

Если они не встречают в своей жизни людей, которые будут тянуть их вверх, то так и будут катиться по наклонной. Кроме того, амбиции Раков могут проснуться тогда, когда они увидят чей-то настоящий успех, прорыв.

Водолей

На самом последнем месте рейтинга — независимые Водолеи. Они не стремятся стать лучше всех и достичь вершин в профессии или финансах. Главное для них — личная свобода.