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Советы

Астропрогноз для всех знаков зодиака на 7 марта

Весна, цветы, трава, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 04:20 Фото: pixabay
Астрологи составили астрологический прогноз на 7 марта для представителей всего зодиакального круга, сообщает Zakon.kz.

Овен

Вам могут поступить интересные предложения. Соглашайтесь. Но будьте вежливы, даже если ваши взгляды с оппонентом расходятся.

Телец

Все перемены пойдут вам во благо. Сегодня вы можете найти ответ на важный вопрос, который беспокоил вас долгое время.

Близнецы

Близнецов в ближайшее время ожидает прибыль, которую вы получите достаточно легко. Постарайтесь не нарушать своего слова. Будьте терпимее к родным.

Рак

Ракам нужно решить все имеющиеся юридические вопросы, а также заняться урегулированием бытовых и личных проблем. Воздержитесь от замечаний в адрес знакомых, они могут обидеться.

Лев

Не стоит проявлять чрезмерную доверчивость к незнакомым людям. Поход по магазинам будет удачным, вы купите хорошие вещи по выгодной цене.

Дева

У вас появится возможность для карьерного роста, вам будет сопутствовать удача. Добавьте что-то новое в вашу семейную жизнь.

Весы

Загадайте самое заветное желание, сейчас оно может исполниться в очень короткие сроки. Не стоит переживать из-за каждого пустяка.

Скорпион

У Скорпионов день будет полон забот и тревог. Вы сможете со всем справиться, но нужно приложить усилия. Ждите приглашения на свидание.

Стрелец

Стрельцам не стоит откладывать приятные события на потом. Вечером ждите важный звонок, приятное событие или известие.

Козерог

Вечером как следует отдохните и расслабьтесь, учитесь сохранять баланс между работой и личной жизнью. Сегодня не стоит давать обещания или брать на себя обязательства.

Водолей

Водолеям рекомендуется заняться делами, решение которых вы давно откладывали. Возможны неожиданные приятные поездки, встречи с интересными людьми.

Рыбы

Посвятите время уходу за собой и домом, приготовьте вкусный ужин. Уделите внимание делам, которые вы постоянно откладываете по разным причинам.

Ранее сообщалось, что четыре знака зодиака попали в "черный список" на этой неделе.

Аксинья Титова
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