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Касым-Жомарт Токаев посетит Костанай 5 сентября

Костанай визит президент Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет в Костанай 5 сентября. Об этом на странице в Facebook написал пресс-секретарь главы государства, сообщает Zakon.kz.

Руслан Желдибай отмечает, что в соответствии с ранее утвержденным графиком президент Касым-Жомарт Токаев 5 сентября посетит Костанайскую область.

Также сказано, что в рамках рабочей поездки Токаев примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 150-летию выдающегося просветителя Ахмета Байтурсынова.

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Токаев Касым-Жомарт Костанайская область
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