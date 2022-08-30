Касым-Жомарт Токаев посетит Костанай 5 сентября
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет в Костанай 5 сентября. Об этом на странице в Facebook написал пресс-секретарь главы государства, сообщает Zakon.kz.
Руслан Желдибай отмечает, что в соответствии с ранее утвержденным графиком президент Касым-Жомарт Токаев 5 сентября посетит Костанайскую область.
Также сказано, что в рамках рабочей поездки Токаев примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 150-летию выдающегося просветителя Ахмета Байтурсынова.
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