Касым-Жомарт Токаев посетит Костанай 5 сентября

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет в Костанай 5 сентября. Об этом на странице в Facebook написал пресс-секретарь главы государства, сообщает Zakon.kz.

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