Касым-Жомарт Токаев посетит Венгрию: когда и с какой целью
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит Венгрию. Об этом сегодня, 19 мая 2025 года, проинформировали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.
Цель визита – участие в неформальном саммите Организации тюркских государств.
"20-21 мая президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетит Венгрию для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в понедельник.
17 февраля 2025 года Касым-Жомарт Токаев принял министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, прибывшего в Астану с официальным визитом. В ходе встречи собеседники рассмотрели ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, уделив особое внимание расширению взаимовыгодных связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в энергетике и банковском секторе. В завершение встречи президент Казахстана наградил Петера Сийярто орденом "Достык" II степени за вклад в развитие казахско-венгерских отношений.
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