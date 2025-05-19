Касым-Жомарт Токаев посетит Венгрию: когда и с какой целью

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит Венгрию. Об этом сегодня, 19 мая 2025 года, проинформировали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

Цель визита – участие в неформальном саммите Организации тюркских государств.

"20-21 мая президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетит Венгрию для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в понедельник.

17 февраля 2025 года Касым-Жомарт Токаев принял министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, прибывшего в Астану с официальным визитом. В ходе встречи собеседники рассмотрели ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, уделив особое внимание расширению взаимовыгодных связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в энергетике и банковском секторе. В завершение встречи президент Казахстана наградил Петера Сийярто орденом "Достык" II степени за вклад в развитие казахско-венгерских отношений.