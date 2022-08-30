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В джунглях Бразилии скончался "самый одинокий человек в мире"

человек из дыры племя Бразилия смерть индеец Фото: pixabay
В Бразилии после 26 лет жизни в одиночестве умер индеец, известный как Человек из дыры. Он был последним представителем племени, не имевшего контакта с цивилизацией, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в публикации РБК, его тело нашли сотрудники Национального фонда индейцев в гамаке возле его хижины.

Также отмечено, что на месте не обнаружено следов присутствия других людей или признаков борьбы.

Первые сообщения об одиноком индейце в бразильском штате Рондония появились еще в 1996 году.

Его прозвали Человеком из дыры: на каждой его стоянке находили глубокие ямы. Предполагается, что их он использовал для охоты и укрытия от непогоды.

По данным lenta.ru, его племя начали уничтожать в 1970-1980-е годы лесорубы и фермеры, которые захватывали территорию в джунглях. В 1995 году они убили последнюю группу из пяти человек.

Никто не знал ни имени этого человека, ни каких-либо подробностей о его народе. С этой смертью геноцид племени завершен.Сотрудница организации Survival International Фиона Уотсон

Еще в 2018 году сообщалось, что последнего индейца удалось заснять на видео. В ролике Человек из дыры рубит дерево инструментом, похожим на топор.

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Анастасия Московчук
Бразилия
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