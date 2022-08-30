Казахстанская команда по велоспорту завоевала серебряную медаль в Чехии

Команда Казахстана по велоспорту завоевала серебряную медаль на турнире GP Prostejov в Чехии, сообщает Zakon.kz.

Отличились Артем Захаров и Рамис Динмухаметов в гонке "мэдисон", передает оlympic.kz.

Отметим, что ранее Захаров финишировал третьим в омниуме и вместе с Алишером Жумакан в скретче.

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