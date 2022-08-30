Массовую гибель рыбы на Каспии прокомментировали в Министерстве экологии РК

Кадры, на которых запечатлена мертвая рыба во время отлива, появились в Tik-Tok 29 августа 2022 года. Со слов автора видео, гибель рыбы произошла в Северной части Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

В Комитете рыбного хозяйства МЭГПР РК ответили, что согласно действующей схеме взаимодействия, в оперативном порядке о данном факте были оповещены все члены рабочей группы (местные исполнительные органы, рыбохозяйственные научные организации, ветеринарная служба области, департаменты экологии и полиции, природоохранная прокуратура).

В тот же день с целью выявления мест возможной гибели рыбы на обследование побережья Каспийского моря были оперативно направлены сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

Говорится, что по состоянию на 15:00 30 августа 2022 года инспекторским составом была обследована значительная часть подконтрольной акватории, однако на текущий момент место гибели рыбы не обнаружено.

В связи с тем, что дальнейшее обследование акватории моря и прибрежной части с применением автомобильного и водного транспорта не представляется возможным в силу цикличного отлива водных масс из-за сгонно-нагонных ветров, принято решение об использовании воздушного судна. Комитет рыбного хозяйства МЭГПР РК

Вечером 30 августа 2022 года запланирован вылет вертолета с членами рабочей группы на борту для продолжения обследования труднодоступной для автомобильного и водного транспорта акватории Каспийского моря.

В комментарии говорится, что дополнительная информация относительно вышеуказанной видеосъемки и результатов обследования будет сообщена по результатам выезда.