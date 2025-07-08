Мертвую рыбу обнаружили на берегу Каспия – эксперты назвали причину гибели

Жители села Баутино обеспокоены гибелью рыбы у побережья Каспийского моря в Мангистауской области. Пользователи Сети выкладывают видеосвидетельство массовой гибели рыбы у побережья села, чтобы привлечь внимание специалистов, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что побережье буквально усыпано небольшими рыбешками, тушки которых лежат на берегу у воды. Очевидцы, снимающие происходящее на камеру, задаются вопросом: по какой причине это могло произойти.

В Комитете рыбного хозяйства РК редакции рассказали, что специалисты провели мониторинг побережья, чтобы понять, почему выбросились мальки рыб – кефали, леща, сельди и воблы – на побережье Каспийского моря в районе населенных пунктов Баутино и Аташ Тупкараганского района Мангистауской области.

"7 июля на место предполагаемой гибели рыбы оперативно выехали сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства МСХ РК совместно с сотрудниками Департамента экологии по Мангистауской области и представителями местного исполнительного органа. Также присутствовал представитель республиканской Ассоциации аквакультуры и рыбного хозяйства по Мангистауской области. В результате выезда установлено, что выброс мальков рыбы на берег произошел, предположительно, в связи с сильным северо-западным ветром", – сказано в официальном ответе комитета.

Фото: Комитет рыбного хозяйства МСХ РК

Вместе с тем с места обнаружения мертвой рыбы сотрудниками Департамента экологии отобраны пробы воды.

"При этом в связи с сильным разложением отобрать пробы рыбы не представилось возможным", – добавили специалисты.

Поясняется, что в настоящее время местные исполнительные органы собирают обнаруженную молодь рыбы, чтобы ее утилизировать с соблюдением санитарных норм.

"Всего с побережья был осуществлен сбор около 40 штук вышеназванной молоди рыбы. По предварительным данным, причиной их гибели стало резкое повышение температуры воды и, как следствие, снижение уровня растворенного кислорода в воде". Комитет рыбного хозяйства МСХ РК

В настоящее время мониторинг побережья Каспийского моря продолжается, ситуация на контроле Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

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