Военные Тайваня впервые открыли огонь по дрону армии КНР

Военные Тайваня впервые открыли огонь в сторону дрона армии Китая после его приближения к островам Цзиньмэнь, сообщает Zakon.kz.

В материале издания CNA говорится, что президент Тайваня Цай Инвэнь приказала, чтобы национальная армия приняла своевременные и решительные меры для противодействия беспилотнику армии Китая.

Отмечается, что дрон приблизился к острову Эрдань, а после того, как тайваньские военные произвели выстрел боевым снарядом, беспилотник развернулся и удалился в сторону города Сямэнь, расположенного в прибрежной китайской провинции Фуцзянь.

Это первый подобный инцидент, произошедший с участием армий КНР и Тайваня.

Накануне, 29 августа, в ежедневной сводке Вооруженных сил Тайваня сообщалось, что к острову приблизились 37 самолетов и восемь военных кораблей Народно-освободительной армии Китая.

Напомним, что ситуация вокруг Тайваня, который Китай считает своей территорией, обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ Пекин обвинил Вашингтон в поддержке сепаратизма, а также провел в регионе масштабные военные учения.