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Армия Китая проводит маневры вокруг Тайваня

Армия Китая проводит маневры вокруг Тайваня, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 09:56 Фото: eng.chinamil.com.cn
Силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая запустили совместные военные учения вокруг Тайваня, передает Zakon.kz.

По данным Минобороны КНР, маневры будут длиться два дня.

"Восточная зона боевого командования с 7:45 23 мая проводит совместные военные учения в Тайваньском проливе, к северу, югу и востоку от острова Тайвань, а также вокруг островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь", – говорится в сообщении.

Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Ли Си объявил, что учения включают задействование различных видов войск, в том числе сухопутных и морских сил, авиации и ракетных войск. По его словам, цель учений – проверка боевой готовности и совместное выполнение операций по контролю над полем боя, а также нанесению точных ударов по ключевым объектам.

Маневры начались вскоре после вступления в должность нового руководителя администрации Тайваня. Оборонное ведомство острова назвало учения ВС КНР провокацией. Отмечается, что Тайвань направил для реагирования военно-морские, военно-воздушные и сухопутные войска.

В МИД Казахстана ранее заявляли о поддержке принципа "одного Китая".

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