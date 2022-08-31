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Птица попала в створку шасси FlyArystan на рейсе Анталья – Актобе

авиакомпания Фото: пресс-служба AirAstana
Птица попала в створку шасси самолета Аirbus A320 во время посадки. Рейс КСХ 7820 авиакомпании FlyArystan летел по направлению Анталья – Актобе, передает Zakon.kz.

Из Алматы ближайшим рейсом направлен инженер, чтобы провести инспекцию.

Рейс КС7292 Актобе — Атырау предварительно задержан на 3 часа 50 минут, рейс KC7275/7276 Атырау — Актау — Атырау — на 15 часов.

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