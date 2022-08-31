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Диетолог рассказала об идеальном перекусе для школьников

ланчбокс, школьники Фото: pexels
Есть немало разных полезных перекусов для школьников. Самым простым вариантом будут фрукты и орехи. Однако если есть такая возможность, то можно подобрать интересные сочетания продуктов, передает Zakon.kz.
Самый безопасный перекус с точки зрения температурного режима – фрукты в сочетании с орехами. Они не портятся и выдерживают любое время. Можно аккуратно давать, чтобы ребенок вовремя съел перекусы, в которых будет фрукт, а вместо орехов – кусочек сыра или небольшое количество творога. Это уже фасованный продукт.Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова

В этом случае важно сделать перекус как можно раньше. Творог в сумке может выдержать максимум пару часов. Ребенку достаточно 50 граммов порции, максимум – 100 граммов, пишет vm.ru.

Если ребенку нравятся творожные маффины, родители могут делать их самостоятельно, посоветовала эксперт.

Такие маффины лучше хранятся, чем творог, но их сложнее готовить. Фактически это запеканка с добавлением какой-нибудь полезной муки и, возможно, небольшого количества орехов. Этот маффин не будет невероятно жирным. К нему можно добавить яблоко или банан. Это будет идеальный вариант перекуса, он хорошо отразится на желудке и функции желчного пузыря.Нурия Дианова

Печенье для перекуса в школе не подходит. Современные дети часто имеют избыточный вес, поэтому с углеводными перекусами стоить быть аккуратнее, заметила диетолог.

Например, если ребенок любит бутерброды, то лучше использовать не белый хлеб, а в паре с бутербродом положить овощ или фрукт, посоветовала диетолог.

По словам эксперта, дополнить перекус можно полезным напитком.

Какой-нибудь теплый чай с ромашкой, шиповником очень полезен для детей. Или даже просто чай или воду можно дать ребенку. Нежелательны какао или кофе. Если компот на сухофруктах и без добавления сахара, можно его давать. Туда можно положить листочки стевии – правильного заменителя сахара. Нурия Дианова

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