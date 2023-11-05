Диетологи рассказали, какие орехи полезны для хорошего сна
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Диетологи рассказали об орехе, который может использоваться в качестве перекуса и полезен для здоровья сердца и глубокого сна, сообщает Zakon.kz.
Миндаль, по мнению группы диетологов, является суперпродуктом. В этих орехах содержатся антиоксиданты и жиры, нейтрализующие холестерин. Также миндаль снимает воспаление и снижает вероятность развития сердечно-сосудистых болезней.
"Орехи, например, это фантастический суперпродукт, обладающий множеством полезных свойств. И есть один из них, который может творить чудеса как для здоровья вашего сердца, так и для сна: миндаль", – отметили врачи.
Также диетологи подчеркнули, что все хорошо в меру, – переедание ореха может дать и обратный результат. Они отметили, что сохранение здоровья — это нечто большее, чем просто добавление в свой рацион одного простого продукта. Не следует полагаться на миндаль как на волшебную форму защиты от сердечных заболеваний или как на чудотворца от бессонницы.
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