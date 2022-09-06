Детство под ударом: психолог указал на последствия рукоприкладства в семье

Многие родители твердят, что ребенка необходимо наказывать физически, чтобы вырастить успешного человека. Где грань между заслуженным шлепком как методом воспитания детей и разрушительным воздействием, рассказала Zakon.kz психолог Татьяна Волкова.

— Любое насилие, направленное на детей, может иметь последствия для их физического и психологического здоровья. На ваш взгляд, какие это могут быть последствия, как подобное воздействие влияет на детскую психику?

— Последствия могут быть самими разнообразными, как они скажутся на ребенке, покажет только время. Это повлиять может на все, начиная от самооценки ребенка, которая со временем станет максимально заниженной. Здесь же берет начало неуверенность, сложности в построении отношений, трудности в создании семьи, полноценной личной жизни и так далее. Далее это может перерасти в сложные взаимоотношения со своими детьми. Такие дети, взрослея, начинают переносить всю модель поведения — пережитые травмы, на своих детей. Таким образом продолжается замкнутый круг, иными словами, насилие в семье "передается по наследству" из поколения в поколение.

— Ради благополучия наших детей и нашего общества взрослые должны отказаться от любых шлепков, пощечин, подзатыльников и вообще любых ударов?

— Что касается физического насилия, к которому относят оплеухи, пощечины и так далее, надо понимать, насколько наказание соизмеримо с проступком ребенка. Часто бывает так, что ребенок совершил какую-то невинную шалость, но родитель в это время был настолько эмоционально заряжен, что не сдержался. Его самого в детстве могли бить родители, срабатывает этот триггер, и взрослый поднимает руку на ребенка, причем, часто бывает, родители бьют своих детей из-за пустяка.

Другое дело, если ребенок, условно говоря, ударил животное, ударил взрослого (то есть нанес физическую боль другому человеку либо животному), то в этом случае педагоги и психологи рекомендуют ответить на эту выходку ребенка такой же равноценной, равнозначной физической реакцией, чтобы ребенок почувствовал, что будет больно, если, например, его ущипнуть, как он ущипнул взрослого. Конечно, делать так надо не каждый раз, а только в определенных ситуациях. Не надо пинать ребенка в ответ, если тот пнул котенка. Легкий шлепок, подзатыльник или пощечина допустимы только в том случае, если это носит воспитательный характер, но ни в коем случае не должно входить в систему. Ребенку следует спокойно объяснять, что он своими действиями делает больно кому-то, кто, например, физически слабее его, это может быть животное, либо младший брат, сестра, что применять физическую силу просто неприемлемо. Психолог Татьяна Волкова

— Многие взрослые считают, что шлепать детей правильно. Такой метод их дисциплинирует. Так ли это?

— В вопросе дисциплины многие вспоминают военный принцип: один удар сапогом срабатывает доходчивее, чем семь часов разъяснений.

Иными словами, для того, чтобы ребенку что-то объяснить и донести, нужно долго с ним разговаривать, находить какие-то доводы и желательно при этом обладать психологическими и педагогическими навыками. Поэтому родителю быстрее и удобнее шлепнуть или закричать, потому что, на взгляд взрослого, это срабатывает быстрее и практически всегда. Срабатывает здесь и сейчас, потому что ребенок либо прекращает что-то делать, либо начинает испытывать вину. Психолог Татьяна Волкова

Другое дело, что такое поведение родителей либо педагогов (такое тоже бывает) в дальнейшем может привести к серьезным последствиям для детской психики, о которых взрослый человек чаще всего не задумывается.

Впоследствии получается замкнутый круг привычного избиения родителем детей. Это называется круговоротом насилия в природе, когда более сильный бьет более слабого. Это относится к разряду психологического насилия. Например, начальник накричал на папу, папа повысил тон на маму, мама сорвалась на детях, а дети, в свою очередь, применили агрессию к домашнему питомцу. С физическим воздействием вырисовывается абсолютно идентичная картина.

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— Что делать детям, если на них оказывается физическое воздействие со стороны взрослых?

— Это вопрос непростой, потому что ребенок находится в зависимом положении и сделать фактически ничего не может. То есть, каждый ребенок ищет свой формат существования в такой семье и способ защиты от родителей.

Психолог пояснила, что каждый ребенок сам для себя решает, как ему выбраться из сложившейся ситуации. По ее мнению, кто-то выбирает способ подстраиваться, то есть ребенок делает все, лишь бы родитель не пришел в негативное агрессивное возбужденное состояние. Дети изучают, считывают поведение родителей, мимику.

Это такой тип личности, поведение ребенка останется с ним до взросления. Когда станет взрослым, он будет так же реагировать на своего партнера, на своего работодателя и так далее, и всегда будет делать так, чтобы угодить и не вызвать гнева. Как сейчас принято говорить, он станет удобным для всех. Будет продолжать очень сильно бояться любого проявления власти от кого-либо и максимально подстраиваться под других. Психолог Татьяна Волкова

Другой ребенок будет просто закапываться в свои страхи, испуги, перестанет всячески проявлять себя, лишь бы его не видели.

Такая проблема остается с человеком и до его взросления, у него формируется некая непроявленность, нерешительность, он рассуждает так: "Лишь бы меня никто не видел и не беспокоил". Ребенку проще быть невидимкой, ничем и никак не выделяться. У таких взрослых с детства тянется социализация, проблемы с коммуникациями как с близкими, так и с коллегами, друзьями. Психолог Татьяна Волкова

Третья позиция — бунт и протест, который сначала будет проявляться тихо, а в пубертатном периоде и позднее может привести к большим сложностям.

Либо направленная на себя агрессия, когда подросток начинает травмировать, наказывать себя по принципу: "Я как-то неправильно себя вел, поэтому родители были недовольны мною". Если агрессия направлена на себя, то это какое-либо разрушающее поведение (например, употребление наркотиков). Также прямая агрессия может быть направлена в сторону родителей, что приводит обычно к постоянным конфликтам, там и драки случаются, и другие неприятности. Психолог Татьяна Волкова

— Дети порой даже не знают, куда позвонить, с кем поделиться своими переживаниями и страхами, их фактически некому защитить, не каждый ребенок знает про "горячую линию" и не каждый осмелится сделать такой шаг. Это огромная социальная проблема, которую нужно решать, — считает психолог.