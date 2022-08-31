Кто еще претендовал на должность акима Туркестанской области

По поручению главы государства премьер-министр Алихан Смаилов и руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу прибыли в Туркестан, где приняли участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Алихан Смаилов зачитал депутатам письмо президента о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима Туркестанской области – Уласбека Садибекова и Дархана Сатыбалды.

По результатам открытого голосования из 286 депутатов 200 проголосовали за кандидатуру Сатыбалды, 86 депутатов отдали голос за Садибекова.

26 августа аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал в отставку из-за своего подчиненного – акима Кентау, которого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.

31 августа Касым-Жомарт Токаев принял отставку Умирзака Шукеева.