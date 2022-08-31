Жанибек Алимханулы бросил вызов чемпиону WBC Джермаллу Чарло
Чемпион мира WBO Жанибек Алимханулы поставил цель на 2023 год — завоевать остальные три титула в дивизионе, которыми на данный момент владеют Геннадий Головкин (WBA, IBF) и Джермаллу Чарло (WBC). И первым из этого списка он хочет выйти на ринг с американцем. Шанс сразиться со своим соотечественником минимален, так как GGG может закончить карьеру после боя с Саулем Альваресом.
— ESPN Ringside (@ESPNRingside) August 30, 2022
The new WBO middleweight champ already has his eyes set on another belt 👀🏆 @qazaqstyle pic.twitter.com/X5MVDcyMvM
Я хочу драться с Джермаллом Чарло и заполучить титул WBC. Это будет та еще легкая работенка! Все знают, что если я говорю о легкой работе, то так оно и будет. Я нокаутировал двух экс-чемпионов – Роба Брэнта и Хассана Энжикама – и побил небитого боксера Дэнни Дигнама. Я – чемпион мира. Я нокаутирую всех чемпионов! Кто следующий?Жанибек Алимханулы
На прошлой неделе Жанибек Алимханулы получил полноценный титул, не выходя на ринг, поскольку был «временным» чемпионом WBO. А полноправный чемпион Деметриус Андраде перешел в другую категорию.
Также уверен в силе Жанибека его промоутер Боб Арум, который считает, что казахстанец готов дать бой лучшим боксерам дивизиона.
Я бы поставил на Жанибека Алимханулы в поединке с любым средневесом мира. Он – левша со значительной силой и будет править дивизионом еще долго.Боб Арум
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