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Появились жуткие кадры смертельного ДТП с Toyota на трассе в Атырауской области

Toyota перевернулась на трассе в Атырауской области – погибли два человека Фото: скриншот видео
Двое погибли, двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на республиканской трассе Доссор – Кульсары – Актау, передает Zakon.kz.

В областном департаменте полиции сообщили, что авария произошла утром.

31 августа около 04:20 на 74 км республиканской трассы Доссор – Кульсары – Актау перевернулся автомобиль Toyota, в результате чего два человека (один из них – водитель) 1984 г.р. и 1991 г.р. погибли на месте. Еще один пассажир 1988 г.р. доставлен в районную больницу.Пресс-служба ДП Атырауской области

В ведомстве отметили, что ведется расследование.

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Атырау Атырауская область
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