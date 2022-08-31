Появились жуткие кадры смертельного ДТП с Toyota на трассе в Атырауской области
Фото: скриншот видео
Двое погибли, двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на республиканской трассе Доссор – Кульсары – Актау, передает Zakon.kz.
В областном департаменте полиции сообщили, что авария произошла утром.
31 августа около 04:20 на 74 км республиканской трассы Доссор – Кульсары – Актау перевернулся автомобиль Toyota, в результате чего два человека (один из них – водитель) 1984 г.р. и 1991 г.р. погибли на месте. Еще один пассажир 1988 г.р. доставлен в районную больницу.Пресс-служба ДП Атырауской области
В ведомстве отметили, что ведется расследование.
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