Происшествия

Пять человек погибли в жутком ДТП на трассе в области Жетысу

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 22:17 Фото: Zakon.kz
В Аксуском районе области Жетысу в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции региона, авария произошла 24 января около 15:30 на 4-м километре автодороги "Көшкентал – Қапал". По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Toyota Avalon и Toyota Camry.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

В результате ДТП погибли пять человек. Еще двое пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Начато досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Проверяются все версии.

Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших и призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что сильный снегопад парализовал дороги Шымкента, за сутки произошло более 50 ДТП.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
