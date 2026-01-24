Пять человек погибли в жутком ДТП на трассе в области Жетысу

В Аксуском районе области Жетысу в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции региона, авария произошла 24 января около 15:30 на 4-м километре автодороги "Көшкентал – Қапал". По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Toyota Avalon и Toyota Camry.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

В результате ДТП погибли пять человек. Еще двое пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Начато досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Проверяются все версии.

Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших и призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что сильный снегопад парализовал дороги Шымкента, за сутки произошло более 50 ДТП.

