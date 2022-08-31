Эмир Катара приедет в Казахстан

Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Катара Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани, передает Zakon.kz.

Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани передал Касым-Жомарту Токаеву приветствие Эмира Катара и подтвердил его приезд в Казахстан в ближайшее время. Пресс-служба президента РК

Во время встречи были обсуждены перспективы развития казахско-катарских отношений.

Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализации совместных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики. Пресс-служба президента РК

Собеседники рассмотрели взаимодействие в рамках международных организаций, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.