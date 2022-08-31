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Эмир Катара приедет в Казахстан

Касым-Жомарт Токаев принял заместителяпремьер-министра – министра иностранных дел Катара Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Катара Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани, передает Zakon.kz.
Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани передал Касым-Жомарту Токаеву приветствие Эмира Катара и подтвердил его приезд в Казахстан в ближайшее время.Пресс-служба президента РК

Во время встречи были обсуждены перспективы развития казахско-катарских отношений.

Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализации совместных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики.Пресс-служба президента РК

Собеседники рассмотрели взаимодействие в рамках международных организаций, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

Глава государства приветствовал проведение первого заседания диалоговой площадки руководителей внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Персидского залива, которое состоится в Эр-Рияде в сентябре.

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